Autoridade Bancária Europeia quer medidas para saída sem acordo com Bruxelas

A Autoridade Bancária Europeia (ABE) incitou as entidades continentais europeias para acelerarem a elaboração de um plano para o caso de Reino Unido abandonar a União Europeia (UE) sem chegar a um acordo com Bruxelas.

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE), em 29 de março de 2019, sem que se tenha chegado a um acordo é um cenário que tem “sérios riscos” para a estabilidade, refere a ABE num comunicado. O regulador do setor financeiro europeu referiu ainda que no período de transição que Londres e a UE preveem iniciar depois do ‘brexit’, este só será possível de se concretizar caso se ratifique um acordo final sobre os termos da saída britânica, algo de que “não há certeza de momento”.

“As empresas não podem dar por garantido que continuarão a operar como o fazem atualmente, nem podem apoiar-se num acordo político não executado”, disse o presidente do regulador, Andrea Enria, em comunicado.

A ABE adverte também os bancos de que o acesso aos serviços financeiros entre os dois lados do Canal da Mancha poderão ser “interrompidos abruptamente” se as autoridades públicas não chegarem atempadamente a acordo sobre soluções alternativas.

