Bentayga bate Range Rover e é rei em Pikes Peak

A rampa de Pikes Peak tem tudo para cair no goto de quem gosta de corridas de automóveis. É uma corrida extensa, com 20 km de uma ponta à outra, e é perigosa, com precipícios capazes de assustar qualquer um. Mas coloca ainda um difícil desafio às mecânicas, pois se tem início a cerca de 2.900 metros de altitude, a linha de meta está a 4.300 metros, 156 curvas depois, com ar mais rarefeito e com menos oxigénio, o que limita a potência dos motores a combustão.

Talvez por isso não falta quem a queira vencer, tanto ao nível dos pilotos como das marcas, o que é facilitado pela organização, que estabelece as mais diferentes categorias para que haja vencedores para todos os gostos. Entre os SUV, a Land Rover chamou a si o recorde quando em 2014 inscreveu um Range Rover Sport de série e chegou lá acima 12 minutos e 35,6 segundos depois, com Paul Dallenbach ao volante.

Por estar convencida que o seu Bentayga é o rei dos SUV e porque o mercado americano é fundamental para a marca, a Bentley decidiu contestar o título do Range Rover e logo este ano, em que os meios do grupo VW já estavam presentes na rampa realizada nas Montanhas Rochosas do Colorado, uma vez que a Volkswagen estava igualmente presente com um protótipo eléctrico.

O Bentayga W12 foi preparado para esta que é conhecida como a Corrida às Nuvens, mas o regulamento da categoria “SUV Stock” apenas permite mudar detalhes como retirar os bancos traseiros (até por necessidade, uma vez que é necessário montar o arco de protecção) e trocar o do condutor por um banco de competição, meramente por uma questão de segurança. É também a segurança que obriga à montagem de um rollbar completo e de um sistema de extinção de um eventual incêndio, com as regras da classe a permitirem igualmente trocar a parte final do escape (que a Bentley escolheu ser da Akrapovic) e a montar uns pneus mais desportivos e eficazes no asfalto, dentro dos homologados para o carro de série.

Mas a Bentley tinha duas cartas na manga para ficar mais próxima do recorde, a começar pelo piloto que convidou para conduzir o imponente SUV. Rhys Millen foi o escolhido, ele que é o actual recordista entre os carros eléctricos, precisamente o título que a Volkswagen queria chamar a si. O outro trunfo, e talvez o mais importante, é o imponente motor W12 da marca, com 6 litros de capacidade, que de série fornece 608 cv e que, em Pikes Peak, certamente garantia mais uns “pozinhos”. O resultado foi o esperado, com Millen a chegar ao topo ao fim de apenas 10 minutos e 49,9 segundos, ou seja, uma vantagem brutal de 1.45,7 minutos face ao Range Rover, assumindo-se como o novo recordista dos SUV em Pikes Peak.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler