Bolsa de Nova Iorque no vermelho com receio de escalada da tensão comercial

A bolsa de Nova Iorque está esta segunda-feira a negociar no vermelho, com os investidores a temerem uma escalada da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. Pelas 14:31 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava 0,98% para 24.338,76 pontos, enquanto o Standard & Poor’s perdia 0,54% para 2.739,99 pontos. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, caía 1,37% para 7.587,74 pontos.

Os analistas afirmaram que os investidores estão preocupados com a possível escalada da tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo, com a Casa Branca a preparar legislação para reforçar o controlo dos investimentos chineses. Esta posição por parte dos Estados Unidos está a criar “receios de uma escalada da tensão comercial” entre os dois países.

A preocupação acentua-se com a União Europeia e a China a alertarem para a criação de um cenário de “possível recessão mundial”, que a acontecer terá a ver com o aumento da pressão em torno do diferendo ao nível do comércio global, salientam os analistas.

