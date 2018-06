Cheias causam pelo menos sete mortos e 12 desaparecidos no Vietname

Cheias repentinas e deslizamentos de terras provocados pela chuva intensa causaram pelo menos sete mortos e 12 desaparecidos no norte do Vietname. Em Lai Chau, a província mais atingida, cinco pessoas morreram e as as autoridades mobilizaram forças de socorro e salvamento para encontrarem os 12 desaparcidos, informou esta segunda-feira o governo local.

A Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname anunciou em comunicado que duas pessoas morreram nas proximidades da província de Ha Giang, quando as suas casas colapsaram. Os deslizamentos de terra interromperam o tráfego em algumas áreas, adiantou a mesma fonte.

Os serviços metereológicos preveem que continuem a registar-se chuvas fortes nos próximos dois dias. As cheias e tempestades têm sido responsáveis pela morte de centenas de pessoas todos os anos no sudeste asiático.

