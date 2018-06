Fã de James Bond? Então, este Defender pode ser seu

Para quem gosta do género, os filmes de James Bond, o agente secreto ao serviço de Sua Majestade, são algo a não perder. E para os que são mesmo devotados à personagem e se imaginam a andar aos tiros por esse mundo fora, livrando-nos dos maus, e constantemente agarrados às Bond girls – escolha qual a característica do trabalho como agente secreto que mais o atrai –, é bom saber que pode ter ao seu serviço, no dia-a-dia, um dos veículos que já foi conduzido pelo seu herói.

O modelo em causa é um Land Rover Defender construído em 2014, numa versão mais “puxada” denominada SVX, que foi estrela no Spectre, o filme da saga que estreou em 2015. Concebido pela divisão da marca britânica Special Vehicle Operation, aquela que trata de tudo o que é encomendas especiais, mesmo as destinadas a James Bond, o Defender 110 pick-up de quatro portas está equipado com uns enormes pneus, o que justifica o nome de baptismo que lhe foi atribuído: Bigfoot.

Se a suspensão herdou soluções da Bowler, o motor evoluiu dos originais 120 para 187 cv, sendo mais evidentes as alterações no interior, com bancos Recaro e cintos de quatro apoios a substituir o equipamento original e, sobretudo, o travão de mão hidráulico, que permite mais agilidade nas manobras mais acrobáticas e cujo pormenor mais evidente está naquela imensa alavanca ao centro, junto aos comandos das redutoras e o selector dos sistemas de tracção, entre 4×4 e 4×2.

Das 10 unidades fabricadas do Defender SVX, esta não foi apenas concebida para exposição, tendo sido a utilizada para algumas das manobras mais ousadas durante as filmagens. O jipe inglês vai ser leiloado durante o Goodwood Festival of Speed, com a leiloeira a estimar um valor entre 250 e 285 mil euros.

