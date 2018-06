Fernando Santos ou Carlos Queiroz? Qual dos portugueses sofre mais no banco?

As equipas são de países diferentes, mas os treinadores são do mesmo país. No último jogo da seleção nacional na fase de grupos, Portugal está representado nos dois lados do campo da Arena Mordovia. É que o selecionador de Portugal, Fernando Santos, é português. E o selecionador do Irão, Carlos Queiroz, também.

Mas Fernando Santos não tem isso em conta. “Não há um jogo entre o treinador de Portugal e o do Irão; não há um jogo do Cristiano contra outro; há, isso sim, um jogo de Portugal contra o Irão”, disse numa conferência de imprensa no domingo.

Conhecem-se há 35 anos. Nasceram com cinco anos de diferença e estão em bancos opostos, mas a poucos metros um do outro. Um de gravata vermelha, outro de gravata azul. Os dois têm posturas semelhantes, durante o jogo: mãos nos bolsos. Exceto no golo de Portugal: um celebrou, outro lamentou.

Veja na fotogaleria as imagens dos selecionadores das duas equipas.

