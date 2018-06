Fernando Santos satisfeito e Carlos Queiroz critica a arbitragem: “Cartão amarelo? Não me lixem”

Fernando Santos diz que ficou satisfeito com a exibição da seleção portuguesa no jogo contra o Irão. Ao contrário do que tinha acontecido no final do jogo com Marrocos, no qual criticou a atuação da equipa, desta vez o selecionador nacional gostou do que viu: “Estivemos bem, controlámos sempre o jogo. O Irão na primeira parte teve um ou dois lances. Depois passou a haver uma marcação homem a homem e isso dificultou, o William ficou um bocadinho perdido e aí o jogo ficou um bocado perigoso. Depois entrámos bem no jogo na segunda parte, com controlo de quase todas as situações. Podíamos ter resolvido melhor, não o fizemos, acabámos por sofrer um golo e depois claro, este jogos são assim e o Irão é uma equipa que arrisca tudo”, disse nas primeiras declarações, ainda no relvado.

Mais tarde, em declarações à RTP, já na zona dos balneários, Fernando Santos elogiou Carlos Queiroz e a equipa iraniana: “O Carlos está de parabéns porque montou uma equipa fantástica ao longo destes anos, que luta, que trabalha muito, que dá tudo até ao fim. Está de parabéns o Irão por aquilo que fez”.

Sobre o golo de Quaresma disse que foi “um lance de génio” e admitiu que o penálti falhado por Ronaldo mudou aquilo que veio a ser o resto da partida: “Se fizéssemos o 2-0 o jogo acabava ali”. Fernando Santos afirmou ainda que não faz críticas à equipa.

No futebol a responsabilidade única e primeira é sempre do treinador, nunca é dos jogadores. Quando eu faço uma análise estou a pôr-me a mim lá dentro. Há uma coisa que toda a gente sabe é que esta seleção é do ‘nós’, não é do Fernando Santos, ou do Manuel, ou do Joaquim ou do António. Portanto, quando fazemos essa análise o treinador está sempre incluído”.

Quaresma: “Foi um grande golo, mas o mais importante foi alcançar o objetivo de todos nós”

Apesar do empate contra o Irão, os jogadores portugueses preferiram destacar o facto de a equipa ter alcançado o objetivo de se apurar para os oitavos-de-final. João Mário disse que, a partir de agora, a caminhada de Portugal se vai fazer “passo a passo”: “O mais importante é que passámos aos oitavos de final. Agora é passo a passo, o mata-mata é diferente, vamos dar o nosso melhor. Isto com o VAR é difícil, há muita interrupção, muita paragem. Estamos aqui para jogar, passámos e é o mais importante”.

Para André Silva, a equipa tem que estar preparada para enfrentar qualquer adversário: “O objetivo era passar, claro que queríamos passar em primeiro, mas empatámos. Era um dos grupos mais difíceis, a Espanha também acabou empatada, não era fácil. Soubemos lidar com a pressão, estamos habituados a estádios com grandes adversários, mas fizemos o nosso trabalho. As fases agora são a eliminar, vai ser difícil para todas as seleções, mas venha quem vier temos de estar preparados e vamos dar o nosso máximo”.

Ricardo Quaresma era um homem satisfeito pelo golo marcado — o primeiro em Mundiais — mas destacou que o importante foi a equipa ter conseguido o apuramento para a próxima fase

Trivela? Tive a sorte de pegar bem na bola, já habituei as pessoas a esse tipo de remates. Foi um grande golo mas o mais importante foi alcançar o objetivo de todos nós. O mais importante foi alcançar o ponto e passarmos à fase seguinte. Temos de pensar jogo a jogo. Jogámos bem, criámos oportunidades para fazer o segundo e o terceiro. Agora é recuperar e pensar no próximo”.

Adrien Silva foi titular pela primeira vez na competição e no final do encontro afirmou que Portugal vai encarar os próximos jogos “como se fossem finais”: “A este nível já disputámos muitos jogos. É o que um profissional de futebol quer, estar nestes palcos, disputar estes jogos de grande intensidade e hoje conseguimos o nosso objetivo que era passar à fase seguinte. Favoritos? Desde o princípio que dissemos que estamos na luta, que somos candidatos a representar as cores nacionais da melhor forma possível. Tínhamos o objetivo de passar aos oitavos, conseguimos e agora, passo a passo, vamos encarar todos os jogos como se fossem finais. Uruguai? Nem pensámos nisso. Estávamos preocupados em resolver este jogo e a passagem aos oitavos”.

Carlos Queiroz: “Dizem-me que é cartão amarelo? Deixem-me em paz”

O selecionador do Irão não estava nada satisfeito com a arbitragem de Enrique Cáceres. Na conferência de imprensa, Carlos Querioz deu uma longa resposta sobre aquilo que considerou serem os erros do árbitro e o vídeo-árbitro tiveram ao longo do jogo, desde o pedido de expulsão para Cristiano Ronaldo a um alegado penálti que ainda ficou por marcar a favor da seleção iraniana:

Cotovelo é cartão vermelho, nas regras está isso. Não faz distinção entre Ronaldo e Messi. É um cartão vermelho claro. O VAR não está a ir bem, há muitas queixas. Temos humildade para pedir uma clarificação à FIFA, temos o direito a saber quem manda na partida, se o árbitro principal se o VAR. Sabem as dificuldades dos iranianos para vir aqui? Com o VAR não há espaço para erros humanos. Há uma sistema que custou uma fortuna, com pessoas que têm essa responsabilidade. No meu país já sei que estou a criar confusão, mas isso não é um problema para mim. A verdade não ofende ninguém, tem de ser respeitada. Temos de saber quem é o árbitro do jogo. No mínimo havia mais um penálti contra Portugal, mas o VAR não funcionou. Ninguém vê a cotovelada? Dizem-me que é cartão amarelo? Não me lixem”.

O selecionador, que também já tinha orientado Portugal durante o Mundial 2010, disse ainda que estava orgulhoso da equipa e que Portugal não contava que a equipa do Irão tivesse capacidade para equilibrar o jogo: “Feliz, orgulhoso dos meus jogadores. Tinha muitas coisas para dizer aos meus jogadores e ao meu staff. Só me ocorreu dizer-lhes a palavra mais preciosa da vida: obrigado. Obrigado por me terem trazido aqui. Portugal não contava que os jogadores iranianos pudessem estar à altura”.

