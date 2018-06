Há mais um recorde para Ronaldo. Mas este mete penáltis e é mau

Cristiano Ronaldo podia marcar o segundo golo da partida de Portugal e Irão, mas falhou o penálti. Com ele, arrecadou mais um recorde. Mas, desta vez, não é um bom recorde.

Ronaldo é o jogador que mais penáltis falhou pela seleção. No jogo desta segunda-feira frente ao Irão, Ronaldo falhou a sua sexta grande penalidade em jogos pela seleção, em 13 tentativas. No total, conseguiu meter a bola na baliza em 54% dos penáltis. O top 3 de falhas de penáltis pela seleção fica completo com Luís Figo, com quatro falhas, e Rui Jordão, com três grandes penalidades falhadas.

Veja na fotogaleria as imagens do momento em que Ronaldo falha a grande penalidade.

Continuar a ler