Não vai à Web Summit ou quer reviver a experiência? Há um podcast que o vai permitir

Entre amantes de tecnologia e simples curiosos, a Web Summit reúne todos os anos milhares de pessoas. Mas são também muitos os que não têm a oportunidade de ir ao evento ou gostariam de reviver a experiência. Foi a pensar nisto que a maior conferência de tecnologia da Europa anunciou que vai transmitir em direto os conteúdos dos palcos do evento deste ano, em Lisboa, através de episódios de podcasts (ficheiros de áudio), que depois podem ser descarregados. O que precisa? Apenas de duas coisas: Internet e headphones.

Os episódios vão ser divididos em seis categorias que incluem Business (Negócios), Games (Jogos) e Tech (Tecnologia) e vão ser publicados no website e na aplicação do PodcastOne, o parceiro que permitiu esta experiência e nos Apple Podcasts. “Graças à nossa parceria com a PodcastOne, as vozes de alguns dos mais influentes pensadores e lideres do nosso tempo ficam ao alcance dos nossos dedos”, explica o diretor da Web Summit, Paddy Cosgrave, em comunicado. O também co-fundador do evento acrescenta que “o objetivo é partilhar esta experiência com o maior número possível de pessoas”.

A parceria permite também aceder ao conteúdo das conferências do Web Summit: Collision, no Canadá, MoneyConf na Irlanda e RISE em Hong Kong.

Segundo Norman Pattiz, diretor da PodcastOne, a ideia surgiu porque o público tem vindo a “demonstrar a necessidade destes conteúdos”. Era, assim, necessário que “ainda mais pessoas em todo o mundo pudessem experienciar e serem inspiradas e informadas pelas apresentações produzidas pela equipa do Web Summit”, explicou.

Apesar da incerteza em relação ao local da edição de 2019, a Web Summit volta este ano a Lisboa entre os dias 5 a 8 de novembro, na Altice Arena. São esperadas mais de de 70 mil pessoas de 170 países e 1.200 oradores.

