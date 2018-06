“O mais importante na vida é o amor.” Os beijinhos de Mateo e Alana que estão a tornar-se virais

Se Cristiano Ronaldo é o homem dos golos na Seleção Nacional, Mateo, um dos seus filhos gémeos, pode bem ser a estrela do momento no Instagram, depois de Georgina Rodríguez ter partilhado um vídeo enternecedor do pequeno com a irmã mais nova. As imagens já contam com mais de 420 mil likes na rede social.

O vídeo mostra Mateo, de um ano, a dar beijinhos à irmã mais nova, Alana Martina, de sete meses. Os pequenos parecem estar divertidos e felizes, enquanto a mãe, essa, está orgulhosa com o feito. “A mamã e o papá ensinam-lhes que o mais importante na vida é o amor. Por isso eles trocam tantos beijinhos entre si“, escreveu Georgina na descrição do vídeo que publicou.

Enquanto Ronaldo se encontra na Rússia para disputar o Mundial 2018, Georgina está a tomar conta de Cristianinho, dos gémeos Eva e Mateo, e do mais recente membro da família e uma das protagonistas do vídeo, Alana Martina. Ainda que à distância, a modelo tem dado força à Seleção e hoje não foi exceção: Georgina já partilhou uma fotografia no Instagram a apoiar Ronaldo para a partida desta tarde frente ao Irão.

Continuar a ler