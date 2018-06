“O que inventou Quaresma!”. A primeira parte portuguesa vista pela imprensa espanhola

Portugal joga nesta altura a passagem aos oitavos de final, diante do Irão (enquanto Espanha faz o mesmo perante Marrocos). Ao contrário do que tem acontecido nos outros dois jogos até agora, a Seleção Nacional não entrou, mas saiu de pé quente, pelo menos da primeira parte. Confira como a imprensa espanhola está a acompanhar o jogo do ‘rival’ português.

O “domínio” dos primeiros minutos

Nos primeiros minutos, o AS falou em “posse constante de Portugal” e numa circulação com “calma”: o jornal diz que a equipa das quinas aprendeu com o jogo do Irão contra a Espanha. O EL Mundo fala de “um guião esperado” e que a “bola é de Portugal”.

O Sport alinha pela mesma batuta e fala de “domínio luso”.

A “circulação lenta” e o recuo de Ronaldo

O AS particulariza os ataques de Portugal, que diz terem “posses eternas” e em Cristiano Ronaldo a baixar muito para ligar o jogo.

A Marca volta a falar de “paciência” e também de “circulação lenta” de Portugal. No fundo, Portugal “mantém a posse” e o Irão “espera o seu momento de sair em contra-ataque”. Nota para Cristiano Ronaldo, que “está a baixar muito para receber a bola”.

A genialidade de Quaresma

Parecia que a Marca estava a adivinhar: dois minutos antes do golo, pedia “magia”. Ora, magia rima com a trivela de Ricardo Quaresma (aposta bem sucedida de Fernando Santos), que recebeu de Adrien (outra aposta bem sucedida).

Quanto ao golo, o AS é categórico: “O que inventou Quaresma!”. O jornal espanhol é o que mais se estende nos elogios: “Todos esperávamos a genialidade do segundo [Ronaldo], mas a magia deslizou da bota direita do segundo [Quaresma]. Mais do que magia, foi violência. Pura e maravilhosa violência”.

O El Mundo escreve que “o veterano extremo tirou brilho ao exterior da sua bota direita”. O El País refere que Portugal precisou do “golaço” de Quaresma para dar descanso a um jogo em que chegou mais vezes à área rival, mas sem conseguir concretizar esse domínio em oportunidades claras.

Continuar a ler