O vídeo do golo de Quaresma e o penálti falhado por Ronaldo. Os principais lances do Irão-Portugal

Portugal está a ganhar 1-0 ao Irão. O jogo começou num ritmo lento e, apesar de Portugal dominar no capítulo da posse de bola, as oportunidades de golo foram escassas, tanto para um lado como para o outro. Quaresma marcou o golo e Ronaldo falhou um penálti.

Apesar de tudo, e de o Irão ter ameaçado por várias vezes, o golo português chegou já em cima dos 45 minutos. Adrien serviu Ricardo Quaresma de calcanhar e o extremo português tirou uma das suas trivelas do bolso e fez o primeiro do jogo para Portugal.

Já na segunda parte, aos 53 minutos, Portugal beneficiou de um penálti. Ronaldo assumiu a marcação a partir da marca dos 11 metros mas permitiu a defesa a Beiranvand.

Voltemos à primeira parte. O primeiro aviso por parte da seleção portuguesa aconteceu logo aos três minutos. Lançamento longo de William Carvalho para João Mário, que serviu Cristiano Ronaldo. O capitão português entrou na área iraniana mas atirou para defesa de Beiranvand.

Aos nove, João Mário rematou por cima depois de um desentendimento na área entre o defesa Saeid Ezatolahi e o guarda-redes iraniano. A bola sobrou para o médio, que em posição frontal falhou o alvo. Os dois jogadores iranianos ficaram a discutir na sequência do lance.

Aos 16 minutos, Portugal beneficiou de um pontapé livre em zona perigosa. Cristiano Ronaldo assumiu a marcação mas atirou a bola contra a barreira. Aos 22, foi a vez de o Irão ter um livre a seu favor, mas Haji Safi atirou por cima da baliza defendida por Rui Patrício.

O Irão voltou a ter uma oportunidade aos 34′. Depois de um livre cobrado do lado direito do ataque iraniano, Ezatolahi apareceu a cabecear, mas a bola foi direta para as mãos de Rui Patrício. Aos 40′ Cristiano Ronaldo ainda ensaiou um remate do meio da rua, mas o guarda-redes iraniano agarrou com facilidade.

Aos 72′, houve grande oportunidade para o Irão: lançamento longo no ataque iraniano, com a bola a sobrar para Ghoddos, que recebeu e atirou muito perto do poste direito da baliza de Rui Patrício.

Continuar a ler