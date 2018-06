Os apurados, os que estão quase, os que estão de calculadora na mão e os eliminados. Como estão as contas à entrada da terceira jornada?

O último jogo deste domingo entre Polónia e Colômbia (0-3) encerrou a segunda jornada da fase de grupos do Mundial. Mas os jogos voltam já esta segunda-feira, com o arranque da terceira e última jornada. Até agora, são seis as seleções que já garantiram um lugar nos oitavos-de-final da competição: Rússia, Uruguai, França, Croácia, Inglaterra e Bélgica. Mas como é que estão as contas na reta final da fase de grupos? Quais são as equipas que ainda estão na luta? Quais é que têm a tarefa mais complicada? E quais são as que já não tem hipóteses?

Grupo A

No grupo A já está decidido quem são as equipas que seguem para os oitavos-de-final. Rússia e Uruguai ganharam os dois primeiros jogos e defrontam-se agora na última jornada, num encontro que serve para decidir quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Em caso de empate, é a Rússia que passa em primeiro lugar do grupo, porque tem uma diferença de golos melhor do que o Uruguai.

Grupo B

No grupo B, Espanha e Portugal lideram empatados com 4 pontos. O Irão é terceiro com três. A única certeza neste grupo é a de que Marrocos está eliminado, depois de não ter qualquer ponto ao fim de duas jornadas. Esta segunda-feira há Espanha-Marrocos e Irão-Portugal, ambos às 19 horas. A Espanha e a Portugal o empate e a vitória garantem o apuramento. Em caso de igualdade pontual entre as duas equipas (que também pode acontecer em caso de ambas perderem, passando o Irão em primeiro lugar), o desempate é feito através dos critérios definidos pela FIFA.

1. Diferença de golos

2. Maior número de golos marcados

3. Maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas

4. Diferença de golos nos jogos entre as equipas empatadas

5. Maior número de golos marcados nos jogos entre as equipas empatadas

6. Maior número de pontos obtidos através do fair-play em todos os jogos do grupo

– Cartão amarelo: – 1 ponto

– Cartão vermelho resultante de duplo amarelo: – 3 pontos

– Vermelho direto: – 4 pontos

– Cartão amarelo e vermelho direto: – 5 pontos

7. Sorteio

Grupo C

No grupo C a França já está apurada e o Peru já está eliminado. O lugar que sobra vai ser ocupado ou pela Dinamarca ou pela Austrália. Para já a seleção europeia está em vantagem e basta um empate no último jogo, com a França, para garantir o acesso aos ‘oitavos’. Se perder com a seleção de Didier Deschamps e a Austrália ganhar ao Peru vai ser preciso recorrer aos critérios de desempate.

Grupo D

Este é capaz de ser o grupo que está mais baralhado. A Croácia já ganhou mas ainda não garantiu o primeiro lugar. A vaga que sobra vai ser discutida por três equipas: Nigéria, Islândia e Argentina. A seleção de Messi joga com a Nigéria na última jornada e sabe que só a vitória permite passar à próxima fase. Mas mesmo isso pode não chegar. Para isso basta que a Islândia também ganhe à Croácia e que a diferença de golos seja favorável aos ‘vikings’. A Nigéria sabe que passa se ganhar e em caso de empate coloca-se de novo a questão de uma hipotética vitória islandesa sobre os croatas, uma vez que ficariam as duas com quatro pontos.

Grupo E

A única certeza aqui é a eliminação da Costa Rica. O Brasil e a Suíça lideram com quatro pontos e pelo menos deles vai estar presente na próxima fase. Resta saber qual. Ou até se vão estar os dois. O Brasil joga com a Sérvia e a Suíça com a Costa Rica. Vitórias e empates são sempre favoráveis a brasileiros e helvéticos. A Sérvia também tem duas hipóteses, mas as contas para chegar à segunda são mais complexas. A primeira é ganhar ao Brasil. Aí, não há como não passar a fase de grupos. A segunda, é empatar e esperar que a Suíça perca com a Costa Rica. Mais uma vez, seria hora de chamar os critérios. Neste caso, o máximo a que se chegaria seria o terceiro critério — maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas — uma vez que a Suíça tem vantagem no confronto direto contra os sérvios.

Grupo F

O México tem seis pontos mas ainda pode ser eliminado. Para isso, basta perder com a Suécia e a Alemanha ganhar à Coreia. Neste caso, haveria três equipas empatadas e os critérios eram chamados. Mas também há outra forma de três equipas terminarem empatadas, neste caso com três pontos. Para isso, o México teria que ganhar à Suécia e a Coreia do Sul era obrigada a bater os alemães.

Grupo G

No grupo G, à semelhança do grupo A, só falta mesmo decidir quem fica em primeiro e quem fica em segundo. A Inglaterra e a Bélgica ganharam os seus primeiros dois jogos e encontram-se na última jornada. Quem ganhar fica em primeiro. Em caso de empate, e como o número de golos marcados e sofridos está neste momento igual para ambas as seleções, o critério usado seria o do fair-play.

Grupo H

Aqui, a Polónia já está eliminada e as outras três equipas — Japão, Senegal e Colômbia — estão na luta pela qualificação. Ao Japão e ao Senegal basta empatar. Se a Colômbia ganhar garante o apuramento, mas o empate também pode servir. Basta que a Polónia também ganhe ao Japão.

