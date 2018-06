Rock in Rio recebeu 85 mil pessoas no segundo dia

O Rock in Rio Lisboa recebeu, este domingo, 85 mil pessoas, revelou a organização. No sábado, entraram no Parque da Bela vista, onde se realiza o festival de música, 71 mil espectadores.

O segundo dia do Rock in Rio, que teve o norte-americano Bruno Mars como cabeça de cartaz, foi o único da edição de 2018 do evento que esgotou. Os passes para este primeiro fim de semana do evento deixaram de estar disponíveis em janeiro e os bilhetes para 24 de junho esgotaram em abril. Além de Mars, o cartaz deste domingo incluia Agir, a brasileira Anitta e Demi Lovato.

Depois deste primeiro fim de semana, o Rock in Rio regressa na próxima sexta-feira, 29 de junho, com os The Killers e os The Chemical Brothers a fecharem a noite. Os Xutos & Pontapés, que darão um concerto especial de homenagem a Zé Pedro, e os James também têm presença marcada no Palco Mundo. No dia seguinte, será a vez de Katy Perry, Jessie J e da suspeita do costume, Ivete Sangalo.

