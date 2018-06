Sem dinheiro, criança brasileira desenhou próprios cromos e fez uma caderneta do Mundial

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e, até, o ex-jogador Péle: “Não sabia de muitos jogadores do Brasil, então também desenhei o Pelé“, disse Pedro Arouca, aos jornais brasileiros. Desenhou muito mais: 126 jogadores. Sem dinheiro para comprar a caderneta do Mundial 2018, o menino brasileiro do oito anos decidiu fazer o seu próprio álbum e desenhar os cromos.

O mais difícil de fazer são os jogadores. Também fiz a taça, mas os jogadores são mais complicados”, explicou o jovem.

Pedro vive em Bauru, no estado de São Paulo. Perdeu o pai quando tinha apenas dois anos. A mãe, Gleice, é funcionária de um supermercado. O menino não tinha possibilidades de comprar a caderneta. Mas não foi um impedimento: fez um caderno à mão, com capa, separadores e o espaço para colocar as figuras com os jogadores. Tudo desenhado à mão. O menino vê os cromos no telemóvel e depois desenha-os.

Sem dinheiro para comprar cromos para a caderneta do Mundial e com receio de ser alvo da troça dos colegas, Pedro, um criança brasileira de 8 anos, residente em São Paulo, resolveu desenhar os próprios cromos, 126 no total, deixando apenas de fora os jogadores que não conhecia. pic.twitter.com/SCtv3k3CJ0 — Visão de Mercado (@visaomercado) June 22, 2018

Emocionada pelo esforço do filho, Gleice pensou: “Tenho que arranjar uma forma de comprar a caderneta original”. E a mãe acabou por comprá-la. Mas não conseguiu ter dinheiro para comprar os cromos:

É muito difícil completar as figuras. Não tenho condições de as comprar”, lamentou Gleice.

A mãe admitiu que, a certa altura, pensou que o filho ia ser gozado pelos amigos que tinham a caderneta e os cromos originais. Mas, pelo contrário, Pedro tornou-se uma “mini-celebridade” na escola e foi elogiado por colegas e professores.

Continuar a ler