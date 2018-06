Shawn Mendes: “O Cristiano Ronaldo é o meu ídolo”

Shawn Mendes tem raízes portuguesas — o pai é de Lagos — , é fã da seleção nacional e tem como ídolo…Cristiano Ronaldo. O cantor canadiano revelou numa entrevista que jogou futebol durante sete anos e havia um jogador que admirava especialmente: “O meu ídolo, o meu herói é Cristiano Ronaldo”, disse, acrescentando que é “um grande adepto de Portugal”.

???? | Shawn talking about how his hero is Cristiano Ronaldo, how he is a serious Portugal fan in the #WorldCup and why he loves playing shows in Portugal!

• June 25, 2018 pic.twitter.com/fCftcxj3Ur

— Shawn Mendes Updates (@MendesCrewInfo) June 25, 2018