Tenista Gonçalo Oliveira eliminado na primeira ronda do ‘qualifying’ de Wimbledon

O tenista português Gonçalo Oliveira, 231.º do ‘ranking’ mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do ‘qualifying’ do torneio de Wimbledon ao perder com o norte-americano Christian Harrison, 200.º jogador do mundo, por 6-3 e 6-1.

O atleta luso, de 23 anos, perdeu os dois primeiros ‘sets’ em apenas 55 minutos e não conseguiu seguir em frente naquela que foi a sua estreia no torneio londrino, ainda que na fase de qualificação. Os portugueses João Sousa e Gastão Elias, 47.º e 118.º do ‘ranking’, respetivamente, têm entrada direta no quadro principal do torneio e serão os únicos portugueses a disputar a prova, que arranca na segunda-feira, em 02 de julho.

