Um amarelo que pode dificultar as contas e dois pedidos de penálti. Os casos do Portugal-Irão ao intervalo

Falta sobre André Silva não assinalada

Aos 4 minutos, junto à linha de canto, André Silva leva uma carga nas costas de Ramin Rezaeian. O árbitro deveria ter assinalado falta para Portugal, que beneficiaria de um canto um pouco mais curto.

Lance duvidoso na área do Irão

Aos 11 minutos, um defesa iraniano corta um cruzamento de Ricardo Quaresma já dentro da área. Fica a dúvida se a bola terá ressaltado na mão do iraniano de seguida mas de uma forma ou de outra não parece ter havido mão propositada.

Livre intercetado pela barreira. Penálti?

Cristiano Ronaldo bate um livre direto e a bola é intercetada pelo iraniano Sardar Azmoun na barreira, que estava já dentro da área da seleção de Carlos Queiroz. O corte parece ter sido feito com o cotovelo ou antebraço mas o árbitro considerou que o jogador iraniano tinha o braço colado ao corpo.

Raphael Guerreiro amarelado

Raphael Guerreiro levou um cartão amarelo aos 32 minutos, por rasteirar Alireza quando este fugia pelo corredor direito do ataque iraniano. Decisão correta do árbitro, já que o contra-ataque iraniano podia ser perigoso e Alireza corria em direção à área de Rui Patrício. O cartão amarelo pode ser um problema para Portugal já que, caso termine em igualdade pontual com Espanha, o número de sanções disciplinares é um dos critérios de desempate para o primeiro lugar do grupo. Este evita o Uruguai nos oitavos-de-final.

