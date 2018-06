Câmara dos Comuns aprova construção de terceira pista no aeroporto de Heathrow

A Câmara dos Comuns britânica aprovou esta segunda-feira o projeto de construção para uma terceira pista no aeroporto de Heathrow, em Londres, o primeiro da Europa em número de passageiros. Com 415 votos a favor e 119 contra, os deputados apoiaram o projeto que prevê o aumento da capacidade máxima do aeródromo de 85,5 milhões de passageiros anuais para 130 milhões e que custará cerca de 16 milhões de euros.

O plano de expansão do aeroporto prevê que as obras arranquem em 2021 e que a nova pista esteja operacional a partir de 2026. A expansão de Heathrow causou polémica no Reino Unido devido ao possível impacto ambiental e ao aumento da poluição sonora na zona oeste de Londres.

Os defensores do projeto argumentaram, por sua vez, que o aumento do tráfego com a terceira pista impulsionará a economia britânica e criará dezenas de milhares de novos empregos no Reino Unido.

