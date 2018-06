Casa Pia. Carlos Cruz vence recurso no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

Carlos Cruz venceu o recurso no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que dizia respeito à explicação da justiça no processo Casa Pia. Os juízes de Estrasburgo decidiram que o Estado português violou os direitos de defesa do antigo apresentador de televisão, ao ter recusado novas provas submetidas na altura pela defesa. A deliberação acontece sete anos depois de ter sido condenado por abuso sexual de menores.

O advogado de Carlos Cruz, Ricardo Sá Fernandes, já admitiu em declarações à TSF que pode reabrir o processo em Portugal, embora o Estado português ainda possa recorrer desta decisão internacional.

O julgamento durou seis anos e Carlos Cruz saiu em liberdade em 2016, depois de cumprir dois terços da pena, negando sempre qualquer culpa. Uma das queixas de Carlos Cruz no pedido de recurso era de que o Tribunal da Relação de Lisboa não aceitou provas que foram submetidas pela defesa, e é nesse ponto que os juízes de Estrasburgo dão razão ao ex-apresentador. A votação, neste ponto, foi bastante renhida: quatro juízes estiveram a favor e três contra.

Mas há um outro ponto onde os juízes não deram razão. Os juízes europeus recusaram declarar como ilegal a queixa de não ter sido permitido confrontar os depoimentos das vítimas feitos em tribunal com aquilo que disseram durante a investigação. Ou seja, além de ter sido recusado a Carlos Cruz o direito a indemnização, também foi indeferida a queixa sobre o pedido de confronto dos depoimentos das vítimas.

O mesmo aconteceu com os recursos do médico Ferreira Diniz, do embaixador Jorge Ritto, e do ex-provedor-adjunto da casa Pia, Manuel Abrantes, que também se tinham queixado da falta de confronto dos depoimentos das vítimas, pedindo para ser analisada a essa luz a justiça dos seus julgamentos. Mas também nestes casos não ficou provado que o julgamento, que durou seis anos, não tenha sido justo. O tribunal europeu deu apenas parecer favorável a Carlos Cruz, e apenas no ponto relativo às provas novas.

É que, tendo em conta a extrema complexidade do processo, os juízes afirmam que os seis anos não podem ser considerados excessivos. “Embora possa parecer demorado (…), o tribunal ouviu 920 testemunhas, 19 consultores, 18 peritos, 32 vítimas e sete arguidos, tendo analisado 64 mil páginas de documentação”, notam.

A 12 de junho, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a pagar 68.555 euros a Paulo Pedroso, após um recurso apresentado pelo socialista relacionado com o processo Casa Pia. De acordo com a sentença do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Estado tem três meses para indemnizar o socialista.

