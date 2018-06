Do minuto de Hitchcock ao Euromilhões saído à Espanha sob a forma de VAR: o que a imprensa espanhola diz sobre a qualificação de ‘La Roja’

A Espanha até passou aos oitavos de final do Mundial na primeira posição do grupo B, relegando a Seleção Nacional para o segundo posto, num minuto final de loucos onde o VAR foi herói espanhol e vilão português, mas nem por isso a imprensa espanhola poupa nas críticas à prestação de La Roja durante a fase de grupos e, em especial, no empate a duas bolas frente a Marrocos, na derradeira jornada do grupo.

Do “minuto digno de Hitchcock” realçado pelo desportivo AS ao parênteses que mais saltou à vista depois do empate espanhol, escrito pela Marca – “Viva o VAR! (Mas assim não ganhamos o Mundial)” -, o misto de celebração com preocupação foi notório nos jornais do país vizinho. Se por um lado, passar em primeiro para os oitavos de final (onde a Espanha irá defrontar a anfitriã Rússia) é motivo de alegria para os espanhóis, por outro, as parcas exibições acompanhadas pelos magros resultados deixam a imprensa local de pé atrás.

“O prémio estava no VAR”, escreve o La Rázon, enquanto o El Mundo atribui o mérito da passagem espanhola ao… vídeo-árbitro: “Espanha passa como líder graças ao VAR”, escreve o histórico jornal. O “final angustiante” realçado pelo El País é corroborado pelo “VAR faz milagres”, escrito pelo El Correo. “Este não é o caminho”, admite o selecionador Hierro, ainda na capa do El Correo.

Veja as capas da imprensa espanhola desta terça feira na fotogaleria.

Continuar a ler