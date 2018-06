Jorge Jesus, líder da Juventude Popular, Slimani, Vasco Palmeirim e Daniel Sampaio na Comissão de Honra de Frederico Varandas

Frederico Varandas é, desde esta terça feira, o primeiro candidato oficial às eleições para a presidência do Sporting Clube de Portugal, agendadas para o próximo dia 8 de Setembro. “Não sou um candidato do ‘não’ a Bruno de Carvalho. Comigo, todos os elementos do Conselho Diretivo entregarão as declarações de rendimentos e o Conselho Fiscal do Sporting vai funcionar como o Tribunal Constitucional está para a República”, garantiu Frederico Varandas, antes de anunciar que conta com Salgado Zenha para vice-presidente da área financeira, caso seja eleito.

O antigo diretor clínico dos leões anunciou oficialmente a sua candidatura sob o lema “Unir o Sporting”. Jorge Jesus, Daniel Carriço, Slimani, Daniel Oliveira, Daniel Sampaio, Eduardo Barroso, Francisco Salgado Zenha, Francisco Rodrigues dos Santos (líder da Juventude Popular), Pedro Boucherie Mendes são alguns nomes que se destacam na Comissão de Honra.

