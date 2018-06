Interpol vai ligar a África Ocidental à sua base de dados internacional

A Interpol vai reforçar o seu programa de segurança na África Ocidental com a criação esta terça-feira e a ampliação de um sistema nacional de dados criminais, ligado à base de dados criminal internacional, abrangendo todos os países desta região.

Este sistema de recolha eletrónica de dados nacionais policiais, ligado à base de dados internacional da Interpol durante 24 horas e de forma ininterrupta, vai permitir à polícia dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) a consulta de forma direta e em tempo real os dados criminais globais.

Uma resposta efetiva a ameaças globais constrói-se através de pilares nacionais fortes, começando desde o topo, com a vontade política necessária que aqui ficou demonstrada”, considerou o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, durante uma reunião que está a decorrer na Costa do Marfim sobre assuntos relacionados com a criminalidade na África ocidental.