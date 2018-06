Meghan Markle volta a fazer história ao ser nomeada para o Teen Choice Style Award

O estilo de Meghan Markle não é novidade para ninguém e tem vindo a fazer cada vez mais sucesso. A duquesa de Sussex volta agora a fazer história ao estar nomeada para o Teen Choice Style Award. Para além disso, foi ainda indicada para um Emmy pela interpretação da personagem Rachel Zane em “Suits”.

O fenómeno Meghan Markle não para de crescer desde o casamento real e a verdade é que a mulher de Harry acaba de se converter no primeiro membro da realeza a estar nomeada para este prémio, que existe desde 1999. Na corrida para vencer o galardão estão também a atriz americana Blake Lively, o cantor e compositor Harry Styles, o grupo de hip hop americano Migos, o ator Chadwick Boseman e a atriz de apenas 21 anos Zendaya — estes dois últimos ganharam o prémio para a mesma categoria em 2014.

A cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer na cidade natal de Meghan, na Califórnia, mas, ainda assim, é pouco provável que a duquesa assista ao vivo, segundo o El País. Quanto ao Emmy, a rede de televisão USA Network espera conseguir o prémio para Melhor Atriz em Série Dramática — os vencedores serão anunciados a 12 de julho.

Já no início do mês, duas semanas depois de ter passado a fazer parte da família real britânica, Meghan Markle foi escolhida pela Vogue como uma das 25 mulheres mais influentes de 2018 no Reino Unido — uma lista da qual não constam nem Kate Middleton nem mesmo a rainha Isabel II.

Na altura a Vogue descreveu-a como “uma adolescente que pousava para uma fotografia com uma amiga fora dos portões do Palácio de Buckingham, aos 15 anos” que passou a uma atriz adulta que se casou com o príncipe que se encontarva nesse mesmo palácio. “Quase do dia para a noite, com 36 anos [Meghan] tornou-se numa das mulheres mais reconhecidas em todo o mundo”, lia-se.

Continuar a ler