Modelos portugueses brilham nas semanas da moda internacionais

O circuito arrancou em Londres, a 8 de junho, e só no último domingo, dias 24, chegou ao fim, em Paris. Com Milão pelo meio, durante mais de duas semanas, grandes marcas internacionais e jovens criadores apresentaram as suas coleções de moda masculina para o verão de 2019. Pela passerelle, centro das atenções por estes dias, passaram vários nomes portugueses. Tal como acontece com os designers, houve espaço para todos — para os nomes já firmados e para as novas caras da indústria. Fomos ver quem são os nove manequins nacionais que brilharam nas semanas da moda internacionais.

Diogo Reis

Depois de, no último ano e meio, ter dado nas vistas nas passerelles do Portugal Fashion e da ModaLisboa, aos 18 anos, Diogo Reis deu o grande salto. Na estação anterior, o modelo já tinha sentido o gostinho da internacionalização, ao desfilar para a japonesa Rynshu e para o designer espanhol Alejandro Gómez Palomo, em Paris. Desta vez, para o modelo que vive nos arredores de Lisboa, o roteiro começou em Londres. Diogo começou por desfilar para a John Lawrence Sullivan, uma marca japonesa que foi buscar o nome ao famoso pugilista norte-americano do século XIX. Seguiu-se o desfile de Blindness, uma dupla de designers que faz parte do calendário da Semana da Moda de Seul desde 2016 e que esteve de visita à capital britânica. É de referir que a marca esteve entre os favoritos ao Prémio LVMH do ano passado. Depois disso, o jovem manequim voou para Milão, onde desfilou para a Marni, no passado dia 16 de junho.

Rachide Embaló

Aos 20 anos, Rachide acumula já um currículo invejável. Só no último ano, desfilou para a Balmain, Adidas Y-3, Hermès, Hermenegildo Zegna e Salvatore Ferragamo, e isto só para citar os nomes mais sonantes. Agora, no que toca às propostas para o próximo verão, o manequim foi um recordista. Esteve em Milão e em Paris e participou em oito desfiles. E a vida de manequim também pode ser dura, ele que o diga. Os três primeiros desfiles da temporada foram no mesmo dia. Represent, Neil Barrett e Canali — um ao meio-dia, outro às quatro e outro às sete — exigiram o sprint daqueles. Mas a passagem do modelo português por Milão não ficou por aí. Nº21 e MSGM também tiveram Rachide no lineup. Em Paris, o manequim voltou a desfilar para a Balmain e para Thom Browne. Cereja no topo do bolo? O último desfile da temporada foi o de Kenzo e o modelo esteve lá.

Joaquim Arnell

Tem 18 anos e a combinação do cabelo exótico com o rosto angelical já o fez chegar longe. Durante duas estações — outono-inverno 2017/18 e primavera-verão 2018 –, Joaquim desfilou em exclusivo para a Prada. Embora já tenha passado também por Londres e por Paris, é em Itália que o manequim português faz mais sucesso. Foi lá que esteve nos dias 17 e 18 de junho, datas dos desfiles da Prada e da Fendi, respetivamente. Na mesma altura em que a segunda marca apresenta as suas propostas para a próxima estação quente, divulga também as imagens da campanha para o próximo outono. Numa delas, Joaquim surge como protagonista, prova de que está em Milão como peixe na água.

Diogo Guerreiro

Se há seis meses, Diogo andava a desfilar para a Loewe e para a J. W. Anderson. Desta vez, foi nas marcas de moda independentes que o manequim de 20 anos deu cartas. A viagem começou em Londres, no início do mês. Aí, Diogo Guerreiro desfilou para o designer britânico Christopher Reburn e para Kiko Kostadinov, ambos na mesma tarde, e para a What We Wear, marca de streetwear contemporâneo fundada pelo rapper inglês Tinie Tempah. A temporada do modelo terminou e Paris. Os caracóis definidos e o rosto esculpido levaram-no para a capital francesa, onde acabou por desfilar para a marca Undercover. Já fora do calendário oficial de Paris, Diogo, tal como Rachide, desfilou para a Jacquemus, na passada segunda-feira, naquela que foi a estreia da marca francesa na moda masculina.

Fábio Tavares

Fábio não começou ontem nestas andanças. Aos 25 anos, já acumula nomes como Hermès, Lanvin, Tom Ford e Calvin Klein no currículo. Na última semana, demos de caras com o modelo na apresentação do designer português Hugo Costa, em Paris. Fábio não ficou por aí e, no último domingo de manhã, percorreu a sala de traça palaciana que serviu de cenário ao desfile da Balmain.

Cláudio Gonçalves, 22

Depois de já ter desfilado para Dries van Noten e Neil Barrett em anos anteriores, o manequim de 22 anos voltou à carga. Começou em Londres, para o criador austríaco Raimund Berthold, e seguiu para Milão, onde fez parte do casting da apresentação da Etro, marca conhecida pelas suas texturas ricas e padrões exuberantes.

Francisco Henriques

Com 23 anos é, possivelmente, o mais internacional dos manequins portugueses. Há um ano, Francisco Henriques era anunciado como o protagonista da campanha de um novo perfume da Paco Rabanne. A sua imagem correu mundo e isso reflete-se na sua passagem pelas passerelles das semanas da moda de Milão e Paris. Em Itália, o rapaz de cresceu nos arredores de Lisboa marcou presença dos desfiles da Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, onde vestiu dois coordenados, e ainda da linha desportiva de Philipp Plein. Depois disso, voou até Paris para integrar o casting da Balmain e acabou por desfilar com mais dois portugueses: Fábio Tavares e Rachide.

Paulo Spencer

Paulo esteve em Milão e em Paris e, no total, participou em cinco desfiles. Les Hommes foi o primeiro, Dsquared2 e Dolce & Gabbana vieram a seguir. Já em Paris, o modelo de 21 anos, foi um dos modelos escolhidos pelo designer taiwanês Angus Chiang e fechou a temporada em beleza com Issey Miyake e Thom Browne, onde também desfilou Rachide.

Fernando Cabral

Não é à toa que Fernando Cabral já ganhou dois Globos de Ouro e o segundo foi este ano. Também não é à toa que faz parte do ranking dos 50 melhores modelos do mundo, segundo o Models.com. O modelo internacional português já desfilou para marcas como Givenchy, Lacoste, Berluti, Haider Ackermann e Roberto Cavalli. Capas de revista e editoriais de moda, já lhes perdemos a conta. Fernando tem 32 anos e passou por Milão, onde desfilou para a marca de alfaiataria Pal Zileri. Em Paris, percorreu a passerelle pela Comme des Garçons.

