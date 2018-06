O milagre argentino caiu do céu e aterrou nos pés de Rojo

Quando no passado dia 21 de junho o árbitro apitou para o fim do jogo entre Argentina e Croácia, o desalento tomou conta dos jogadores e adeptos da seleção das pampas. A derrota por 0-3 colocava a alviceleste com um pé fora do Mundial. No país, a imprensa falava de “vergonha” e de uma equipa “à beira do abismo” que tinha posto “o futuro em xeque”. O ‘mate’ parecia estar logo ali ao virar da esquina. Na zona mista, Agüero respondia a Jorge Sampaoli: “Ele que diga o que quiser”. O ambiente não era o melhor e toda a gente parecia acreditar que a Argentina ia falhar os ‘oitavos’ pela primeira vez desde 2002.

Mas no dia seguinte a Nigéria ganhou à Islândia e deixou a seleção de Samapaoli a uma vitória do apuramento, embora sempre com atenção àquilo que os ‘vikings’ pudessem fazer contra a Croácia. Em caso de igualdade pontual entre argentinos e islandeses, a decisão chegaria através dos critérios de desempate. Na verdade nem foi preciso chegar a esse ponto, uma vez que a Croácia ganhou à Islândia (1-2), mas nem por isso a Argentina deixou de tremer (e muito) no jogo que disputava ao mesmo tempo contra a Nigéria.

A equipa até entrou bem, pelos menos melhor do que nos dois jogos anteriores. Sampaoli fez cinco alterações no 11 inicial — entre elas a saída do guarda-redes Willy Caballero, que tinha comprometido o jogo contra os croatas — e a alviceleste chegou à vantagem logo aos 14 minutos. Passe de Banega para as costas da defesa nigeriana, Messi recebeu, ganhou espaço e atirou cruzado de pé direito. A Argentina respirava, Maradona festejava (e muito) nas bancadas, a Nigéria não incomodava e o intervalo chegou com a vantagem a justificar-se.

A segunda parte não podia ter começado pior para os argentinos. A Nigéria entrou melhor, subiu as linhas e pressionou mais, ganhando a bola em zonas adiantadas e conseguindo travar as iniciativas da Argentina com facilidade. Aos 51′, o árbitro turco Cüneyt Çakır apitou para a marca de penálti por falta de Mascherano sobre Balogun. Victor Moses não tremeu e atirou (com muita calma) para o fundo a baliza de Franco Armani, deixando os argentinos com os nervos em franja.

A Nigéria voltou a baixar as linhas, mas a alviceleste nunca conseguiu impor um tipo de jogo que incomodasse a seleção africana, que ia conseguindo sair em contra-ataque, embora tenha falhado quase sempre no momento do último passe. Havia nervos, havia pedidos de penálti, havia protestos, havia passes falhados e jogadas sem nexo. Só não havia aquilo que interessava aos argentinos: o golo.

Na Zenit Arena deviam ser poucos aqueles que acreditavam no apuramento (por esta altura era a Nigéria que estava nos ‘oitavos’) e, na verdade, a Argentina parecia já não mostrar muita capacidade para o conseguir. Mas aos 86′ o milagre caiu do céu e e aterrou no pé direito de Marcos Rojo. Mercado cruzou na direita e o defesa argentino — que nesta altura já jogava na frente — atirou de primeira, bateu Uzoho e levou à loucura os muitos adeptos argentinos que compunham a moldura humana em São Petersburgo. Facto curioso: Rojo tem dois golos em Mundiais, ambos contra a Nigéria

Rojo marca o seu 3.º golo pela ????????Argentina, o 2.º em Mundiais – ambos frente à ????????Nigéria pic.twitter.com/Z7L6QulRwC — playmakerstats (@playmaker_PT) June 26, 2018

A Argentina respirou, passou aos oitavos-de-final e agora vai jogar com a França, no próximo sábado. No outro jogo, em Rostov, a Islândia não teve muita oportunidade de sonhar numa vitória que permitisse chegar à próxima fase. A Croácia ganhou por 2-1 e fez aquilo que nunca tinha feito num Mundial: terminar a fase de grupos só com vitórias.

????????Croácia consegue pela 1.ª vez na história o pleno de vitórias [3] num ????Campeonato do Mundo. ⚠️Em fases finais, é a 2.ª vez que os croatas conseguem terminar o grupo com 9 pontos:

Mundial 2018

Euro 2008 pic.twitter.com/RvmA1WkcmB — playmakerstats (@playmaker_PT) June 26, 2018

