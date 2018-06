Portugal quer ser centro da economia do mar e organiza quatro eventos mundiais

Portugal está “seguramente no caminho certo” para ser um centro importante da economia do mar e defesa dos oceanos, disse hoje a ministra da tutela, na apresentação de quatro eventos internacionais marcados para setembro e outubro.

Um dos eventos será o ‘Oceans Meeting 2018’, fórum internacional promovido anualmente pelo ministério do Mar, que decorrerá entre 20 e 21 de setembro e vai contar com a presença de delegações de mais de 18 países e de 30 oradores. O ‘Oceans Meeting’ “é mais do que um evento, é o momento em que Portugal se quer afirmar na matéria dos oceanos”, explicou Isabel Moura Ramos, conselheira do ministério, na apresentação do evento.

Dedicado ao tema da saúde dos oceanos e da saúde humana, o encontro pretende mobilizar a comunidade internacional para a necessidade da preservação dos oceanos, envolvendo políticos, cientistas e empresas. Ana Paula Vitorino reconheceu que se tem assistido a uma crescente sensibilização de todos os países e de todos os níveis de intervenção relativamente à importância dos oceanos e da economia azul.

A ministra explicou que apesar de já se sentir uma mudança de mentalidade, “ainda falta muito” para se atingir um cenário ideal, já que mudar a economia e a indústria “é caro e demora tempo”.

Em vários países, principalmente da região do Pacífico, há muita dificuldade em fazer mudanças por falta de “financiamento e de conhecimento científico”, afirmou Ana Paula Vitorino, propondo que sejam encontrados mecanismos internacionais para ajudar esses países a resolver os problemas do mar.

“No fundo são problemas de todos nós, porque os mares não têm barreiras físicas”, defendeu. Um outro evento internacional a realizar em Portugal, durante este Outono, será o ‘Portugal Shipping Week 2018’, que irá decorrer entre os dias 17 e 21 de setembro, e que visa debater as questões dos transportes marítimos.

Em simultâneo, decorrerá também o ‘Seatrade Cruise Med 2018’, um dos maiores eventos mundiais dedicado ao setor dos cruzeiros — e o maior na região do Mediterrâneo -, cuja organização foi este ano entregue ao Porto de Lisboa.

Nas duas semanas em que se irão realizar os eventos do mar, irá ainda decorrer a edição do ‘BioMarine Business Convention 2018’, certame internacional que decorrerá pela primeira vez em Portugal e onde serão discutidos os grandes temas da economia azul, com o principal foco assente na sustentabilidade dos oceanos.

