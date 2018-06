Roger Federer iniciará a época em 2019 na Taça Hopman

O tenista Roger Federer, segundo classificado da hierarquia mundial, vai começar a próxima época na Taça Hopman, uma competição mista por equipas que o suíço já venceu duas vezes, anunciaram esta terça-feira os organizadores.

A Taça Hopman, a disputar entre 29 de dezembro e 5 de janeiro de 2019, servirá de preparação para o Open da Austrália, torneio no qual o suíço alcançou no ano passado o seu 20.º triunfo em provas do Grand Slam. “É um ótimo local para começar o ano e a preparação perfeita para o Open da Austrália. Tem sido muito bom para mim”, disse Federer, em declarações ao site do torneio.

Roger Federer, que venceu a competição em 2000 ao lado de Martina Hingis, deverá voltar a fazer dupla com Belinda Bencic, ao lado de quem triunfou no ano passado.

