Sobe para 15 o número de mortos no Vietname devido a cheias

Cheias repentinas e deslizamentos de terra provocados pela chuva intensa no Vietname causaram 15 mortos e 11 desaparecidos nos últimos dois dias, de acordo com o novo balanço oficial das autoridades. Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname estimou em seis milhões de dólares (5,1 milhões de euros) os dados relacionados com infraestruturas, casas e agricultura.

Os deslizamentos de terra interromperam o tráfego em algumas áreas, adiantou a mesma fonte. Prevê-se que a chuva intensa continue durante o dia de hoje e os meteorologistas alertaram para mais inundações e deslizamentos de terra.

Cheias e tempestades são responsáveis pela morte de centenas de pessoas todos os anos no sudeste asiático.

