Sporting formaliza mudanças na CMVM: sai Bruno de Carvalho, entra Sousa Cintra

A SAD do Sporting já formalizou junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) as mudanças na administração da sociedade: a saída de Bruno de Carvalho e a entrada de José de Sousa Cintra para o seu lugar durante o mandato em curso tornam-se, assim, oficiais.

Em comunicado, a Sporting SAD — enquanto “titular da totalidade das acções de categoria A representativas do capital social da Sporting SAD” — informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho de Administração da Sociedade da “substituição, com efeitos imediatos, de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho por José de Sousa Cintra, vice-presidente da Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal”.

Neste contexto, lê-se no mesmo comunicado divulgado ao final da manhã desta terça-feira, “foi revogado o mandato” de Bruno de Carvalho “enquanto presidente do Conselho de Administração e, em sua substituição, foi designado José Sousa Cintra, como Vogal do Conselho de Administração e representante da totalidade das acções de categoria A”. O antigo presidente do clube, que regressa assim a Alvalade, poderá manter-se “até ao final do mandato em curso, 2014/2018.”

Esta informação aos investidores formaliza assim uma decisão já anunciada e confirmada nos últimos dias.

