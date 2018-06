Um concerto especial, dois singles e o novo álbum: o que aí vem com Salvador Sobral

O vencedor do Festival da Eurovisão do ano passado está a preparar um “momento inédito” que funcionará como “uma espécie de retrospetiva” do percurso enquanto artista. Em conversa com o Observador, Salvador Sobral revelou pormenores sobre o concerto que apresentará a 18 de julho na 15ª edição do EDP Cool Jazz, festival que decorre durante todo o mês de julho em Cascais e cujos nomes sonantes são os de David Byrne, Van Morrison, Gregory Porter e Norah Jones.

“Com este concerto, é como se as pessoas pudessem ver quais foram as minhas influências e perceber como é que cheguei a esta personalidade artística”, disse o músico. O concerto de 18 de julho terá canções que Salvador nunca antes apresentou em conjunto. Ao todo, dez interpretações, incluindo:

temas do primeiro álbum (“Excuse Me”, de 2016);

standards de jazz (Chet Baker);

música popular brasileira (Caetano Veloso e João Gilberto, que considera “as duas grandes influências”);

e alguns boleros (“Si me Comprendieras”, escrito por José Antonio Méndez, por exemplo).

“Cheguei aos boleros por causa do álbum ‘Fina Estampa’ [1994], do Caetano. Foi a partir daí que descobri Bola de Nieve, Benny Moré, todos esses cubanos”, acrescentou Salvador.

A primeira parte do concerto estará a cargo do cantor e compositor angolano Toty Sa’Med. Salvador Sobral levará a palco um “convidado surpresa”, cujo nome não foi divulgado para já. A acompanhá-lo estarão os músicos com quem trabalha habitualmente: Júlio Resende, no piano; Bruno Pedroso, na bateria; e André Rosinha, no contrabaixo.

Não faltará a canção “Amar pelos Dois”, que o sagrou vencedor do Festival da Eurovisão em Kiev, na Ucrânia, e que o catapultou para a popularidade.

É um tema que farei até ao dia em que me fartar, mas esse dia ainda não chegou. Por agora, ainda desfruto muito desse tema. Acho que já o cantei muitas centenas de vezes e já tomou vários caminhos. Já fiz essa canção em várias línguas, com grooves diferentes, em vários estados de alma. Apresento-a sempre com um matiz diferente”, explicou.

Em maio, lançou “Mano a Mano”, primeiro single do próximo disco, com letra de Maria do Rosário Pedreira e música de Júlio Resende. O segundo single sai na próxima semana: “Cerca del Mar”, canção composta por Salvador e Leo Aldrey. O videoclip foi gravado em Tróia, local em que Salvador passa férias desde há 18 anos. Um terceiro single, em inglês, será publicado depois do verão, o que significa que o segundo álbum, inicialmente previsto para outubro, só verá a luz do dia em janeiro de 2019, adiantou o músico.

Salvador regressou ao palcos a 26 de maio com um concerto em São Miguel, depois de meses de interregno devido a um transplante cardíaco, amplamente noticiado.

Estava muito excitado, a coisa saiu talvez um bocado exagerada”, disse, em relação ao concerto nos Açores. “Ainda me sinto muito excitado e com muita energia. Antes [do transplante], já tocava com pouca energia, estava um pouco parado em palco. Agora, os concertos estão mais dinâmicos.”

Sobre se tem sido aconselhado por médicos a não sobrecarregar a agenda com concertos, Salvador respondeu de imediato que não. “Agora estou bem, ainda ontem estive a jogar futebol com amigos, agora é que é para aproveitar.”

O artista, de 28 anos, explicou que estava a ser irónico quando na semana passada fez referências ao consumo de drogas e afirmações sobre Cristiano Ronaldo. “A coca ajuda-me muito”, declarou Salvador Sobral no programa “El Hormiguero 3.0”, do canal espanhol Antena 3 TV. Questionado agora pelo Observador, foi direito ao assunto.

Acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe que eu não tomo coca, quando fiz um transplante há cinco meses. Não tomo coca nestas circunstâncias e nunca tomei. A ironia faz parte de mim, não vou mudar. Não vou subestimar as pessoas e pensar que não entendem quando estou a ser irónico. Mas o que interessa é a música e no fim é isso que vai ficar. ”

Sobre o facto de as suas palavras por vezes gerarem polémica, acrescentou:

Vivemos numa sociedade em que o jornalismo está praticamente morto e anda à procura de cliques. Querem que as pessoas olhem para os títulos e cliquem nos títulos. Já aconteceu colocarem entre aspas frases que eu não disse. É o cúmulo e é triste. O jornalismo é uma profissão lindíssima, quase uma arte, mas a internet veio estragar a beleza do jornalismo.”

Nos próximos dias, Salvador Sobral atua em três cidades espanholas: Málaga (esta quarta-feira), Barcelona (5 de julho) e Valência (dia 7). Em 2019, irá atuar na Alemanha e na Suíça, anunciou a Fado in a Box, agência que representa o cantor.

