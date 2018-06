A queda de velhos mitos e a chamada de Merkel: os memes da eliminação da Alemanha

A campeã do mundo em título Alemanha foi eliminada do Mundial e a internet não perdeu tempo a usar o humor para expressar a alegria (é este o sentimento generalizado) pela queda do gigante germânico.

Há quem sugira, até, a fusão entre o México e a Coreia do Sul (os países que afastaram a Alemanha). E até já há bandeira.

Quem não esta nada satisfeita é Angela Merkel. Brinca a internet que a chanceler alemã já terá ligado a Donald Trump para falar sobre o inimigo Coreia do Sul.

A própria Ryanair brincou com a situação, anunciando tarifas baixas para “saídas inesperadas”. Ainda no tema das viagens, há quem diga que se Ronaldo transporta Portugal, Kane a Inglaterra, Messi e Rojo a Argentina, quem transporta a Alemanha… é um avião.

Também no Brasil a internet não perdoou. Os canarinhos sentem-se ‘vingados’ pela pesada goleada sofrida em 2014.

a unica coisa que a alemanha de 2018 herdou da alemanha de 2014 foi a sincronia pic.twitter.com/Z04CuK8HMO — nikolas ???????? (@ndenikolas) June 27, 2018

TÁ FORAAAAAA

TCHAU ALEMANHA

ATÉ A COREIA VINGA NOSSO 7×1

VEM HEXA Se a Alemanha pic.twitter.com/fLJsjXiMG7 — Vitória (@vifv_1203) June 27, 2018

Há ainda a queda de antigos mitos e a reação do selecionador Joachim Löw, a fazer lembrar o célebre quadro de Edvard Munch, ‘O Grito’.

Continuar a ler