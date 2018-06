Ações do Deutsche Bank caíram para o valor mais baixo de sempre

As ações do Deutsche Bank, a maior entidade financeira da Alemanha, caíram esta quarta-feira na bolsa de Frankfurt para o valor mais baixo de sempre quando se desvalorizaram 4,5% para 8,76 euros.

Com esta cotação, os títulos do banco atingiram um valor ainda mais baixo do que o verificado durante a crise de confiança na entidade no outono de 2016, quando se temia que as sanções milionárias da justiça norte-americana colocassem em perigo o seu financiamento. Posteriormente, as ações do Deutsche Bank recuperaram e, às 11h TMG (12h em Lisboa), perdiam 2,45% para 8,98 euros.

Segundo os analistas, os investidores temem que o plano de reestruturação posto em prática pela entidade não ofereça os resultados esperados. A mudança operada em abril na presidência do banco, quando Christian Sewing substituiu John Cryan, não parece ter afastado a desconfiança dos investidores. Desde a chegada de Sewing os títulos da entidade perderam mais de 20% do valor.

Em finais de maio, o Deutsche Bank anunciou que prescindiria de mais de 7.000 empregados no âmbito da reestruturação do negócio da banca de empresas e de investimento.

Os resultados depois de impostos caíram no primeiro trimestre 79% face ao mesmo período de 2017 para 120 milhões de euros e o volume de negócios desceu 5% para 7.000 milhões de euros. A direção já anunciou que os resultados do segundo trimestre também não vão ser bons.

Em 31 de maio, a Reserva Federal dos Estados Unidos incluiu a filial norte-americana do Deutsche Bank na lista de bancos com problemas e advertiu para o perigo da sua viabilidade financeira.

