As fotografias do encontro entre Marcelo e Trump

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está reunido com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, num encontro em que vai defender o reforço do eixo transatlântico.

O encontro aconteceu às 14h00 locais (19h00 em Lisboa) e houve declarações dos dois chefes de Estado à comunicação social na Sala Oval, sem direito a perguntas, no início de uma conversa a sós, seguida de uma reunião bilateral alargada.

Na reunião alargada, além de elementos da Casa Civil do Presidente da República, estará o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Fezas Vital.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, nesta reunião com o Presidente norte-americano serão abordados “temas comuns importantes que dizem respeito à pertença à NATO, ao envolvimento no Atlântico”, bem como a “colaboração no domínio energético, no domínio dos investimentos recíprocos”.

Veja as fotos desse encontro.

