Cullinan. Configurar o SUV da Rolls é uma perdição

Alegre-se quem pode, não desespere quem não pode. Uns e outros podem entreter-se a configurar o novo SUV de luxo da Rolls-Royce. A marca britânica já disponibiliza no site a plataforma para desenhar o Cullinan à medida de cada um. Exactamente à medida, se o cliente assim o entender – e quiser pagar por isso.

O super SUV de luxo, que nasce com a missão de duplicar as vendas do construtor de Goodwood, deverá exigir cerca de 285 mil euros para início de conversa. Porém, o valor não deverá impedir a marca inglesa de atrair novos clientes e, mais do que isso, garantir que cada unidade sai da fábrica carregadinha de opcionais. Aliás, a Carwow estima que, completamente equipado, o SUV britânico deverá superar a fasquia das 400 mil libras, ou seja, perto de 454 mil euros.

Se a Rolls-Royce tratou de apregoar que, no domínio dos SUV, nada se aproxima do seu Cullinan em matéria de requinte, a verdade é que experimentar o configurador online deste modelo é como que abrir a porta para um mundo de possibilidades.

Para ter uma ideia, só cores exteriores há 32. Estas podem depois ser combinadas com uma série de detalhes, desde o capot em alumínio escovado ou na mesma cor da carroçaria, passando pela célebre estatueta do Spirit of Ecstasy, que pode assumir quatro acabamentos distintos. As jantes podem ser de 21 ou 22 polegadas, existindo sete modelos diferentes. Avançando para o interior, há oito tipos de madeira e 21 opções de pele para o revestimento dos bancos.

Se acha que isto é muito, saiba que não é nada. Para explorar todas as hipóteses oferecidas pelo configurador, é preciso perder horas! Mas convém não esquecer que, apesar de isto poder soar a exagero, a verdade é que todas estas possibilidades não correspondem sequer a um quarto das alternativas colocadas ao dispor do cliente que busca a máxima personalização. Com um preço a condizer, naturalmente.

