DiCaprio e Brad Pitt nos bastidores do próximo filme de Tarantino

A fotografia partilhada esta quarta-feira por Leonardo DiCaprio na sua conta de Instagram tinha uma legenda elucidativa:”First Look”. O ator decidiu partilhar com os seguidores a primeira imagem dos bastidores das filmagens do próximo filme de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, em que contracena com Brad Pitt.

First look. #OnceUponATimeInHollywood A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

“Once Upon a Time in Hollywood” só chegará às salas de cinema no próximo ano, isto é, quatro anos depois de “Os Oito Odiados”, o último filme do realizador norte-americano. Porém, o elenco de luxo do próximo filme de Quentin Tarantino, que também realizou “Django Libertado”, “Sacanas Sem Lei” e “Pulp Fiction”, entre outros filmes, está a motivar grande curiosidade. Além de DiCaprio e Brad Pitt, participam no filme Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Kurt Russell, Tim Roth e Timothy Olyphant, entre outros.

O filme passa-se em Hollywood no ano de 1969, no auge da cultura hippie e dos homicídios da família Manson, que abalaram os Estados Unidos. Os protagonistas são DiCaprio e Brad Pitt, respetivamente um ator televisivo chamado Rick Dalton, que vive mesmo ao lado do casal Sharon Tate e Roman Polanski (a primeira foi assassinada nesse ano por uma seita liderada por Chales Manson), e um duplo chamado Cliff Booth. Os dois tentam singrar na indústria do entretenimento nesse período de caos.

Na convenção CinemaCon em Las Vegas, Quentin Tarantino falou do filme (de que, além de realizador, será também o argumentista), dizendo que é “o mais próximo do Pulp Fiction” que já fez. O realizador disse também que a dinâmica entre DiCaprio e BradPitt é “a mais entusiasmante dinâmica de estrelas desde a do Paul Newman com o Robert Redford”.

