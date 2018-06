Fernando Tavares Pereira avança com candidatura à presidência do Sporting

O empresário de Tábua, Fernando Tavares Pereira, é o nome mais recente a avançar com uma candidatura para as eleições de 8 de setembro no Sporting. O empresário torna-se assim o terceiro nome a candidatar-se à presidência do clube leonino, juntando-se ao antigo director clínico Frederico Varandas e a Dionísio Castro.

De acordo com o Correio da Manhã, Tavares Pereira, que tem investimentos nas áreas da agricultura, metalomecânica e da construção, vai contar com Rui Barreiro, ex-secretário de Estado da Agricultura, Fernando Fernandes, antigo campeão mundial de Kickboxing, e Carlos Teixeira, ex-presidente da Câmara de Loures na sua lista.

O anúncio oficial da candidatura será feito a 4 de julho, em Coimbra.

"Trabalho digno e respeito pelo futuro do clube" é o que Fernando Tavares Pereira promete aos associados do clube de Alvalade. "O meu interesse é servir o Sporting", garantiu. https://t.co/d6M0P4xqcf — Sporting Forum (@SCP_Int_Forum) June 27, 2018

