Joseph Jackson, pai de Michael Jackson, morreu aos 89 anos

Joseph Jackson, pai de Michael Jackson, que tinha sido hospitalizado este mês devido a um cancro terminal, morreu esta terça-feira. Tinha 89 anos. Joseph já lutava com problemas de saúde há alguns anos. A sua saúde frágil levou-o a ter três ataques cardíacos em 2015, altura em que lhe foi implantado um pacemaker. Em 2016 foi hospitalizado devido a uma febre alta.

Joe Jackson, como era conhecido, foi o cérebro por detrás da criação dos Jackson 5 — banda formada por Michael Jackson e os irmãos — com a ajuda de Diana Ross. Foi também um elemento importante no lançamento das carreiras a solo dos seus filhos Michael e Janet Jackson.

#BREAKING: Joe Jackson, the patriarch of the Jackson family, has died. R.I.P. https://t.co/llc4qfsuKQ

— TMZ (@TMZ) June 27, 2018