Trump para Marcelo: “E se Ronaldo se candidatasse a Presidente?”; Resposta de Marcelo: “Portugal não é os EUA”

Já terminou a reunião entre Trump e Marcelo na Casa Branca, e um dos temas da declaração conjunta — que acabou por se transformar numa conferência de imprensa improvisada de Trump — foi Vladimir Putin, pela próxima cimeira Rússia-EUA que o presidente americano confirmou para breve. Pode até incluir uma aparição de Trump na final do Mundial, cuja organização o líder norte-americano elogiou, com palavras simpáticas para o líder russo.

“Eu também estive com Putin”, disse Marcelo, “mandou-lhe cumprimentos”. Se Trump não se comprometeu com o apoio a nenhuma das seleções em jogo, Marcelo aproveitou a deixa e tentou criar uma espécie de empatia ao lembrar que Portugal tem lá o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Não ficou claro se Trump sabia exatamente quem era o jogador português — o filho é que é um grande admirador de “soccer” — mas o presidente dos EUA perguntou a Marcelo se achava que ele era assim tão bom. Depois tentou fazer a conversa regressar à política: “E diga-me, acha que o Christian (SIC) se vai candidatar a presidente contra si?”

Marcelo sorriu, inclinou-se, e explicou-lhe que os sistemas nos dois países são diferentes.”Portugal não é os Estados Unidos da América”.

De facto, não faltam divergências entre os dois países, e voltaram a estar em cima da mesa, com referências à guerra comercial ou à política de imigração norte-americana. Trump disse estar a trabalhar para “ter acordos comerciais justos” e anunciou estar em negociações “com os vossos representantes”, falando da Europa. Marcelo considerou essa uma “boa notícia”, mas a conversa tinha terminado.

Foi o momento para Trump tentar fazer humor e perguntar se “Christian” podia concorrer contra Marcelo pelo cargo de Presidente da República portuguesa. Marcelo sorriu, inclinou-se sobre Trump e sussurrou sorrindo: “Portugal não é os EUA”…

Outro momento caricato da visita aconteceu logo à entrada da Casa Branca. à chegada, Marcelo tinha apenas Trump à sua espera e quando este o recebeu com o tradicional aperto de mão, Marcelo puxou-o contra si… com bastante força.

em actualização

Continuar a ler