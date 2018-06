Mundial da Rússia. Hotel evacuado após ameaça de bomba

A polícia evacuou o Hotel Topos Congress, na cidade russa de Rostov, depois de ter sido feita uma ameaça de bomba junto daquela unidade. Não há registo de qualquer incidente, mas os media internacionais dão conta de um forte aparato nas imediações do hotel.

Os agentes estavam a interrogar elementos da equipa do hotel, que partilharam a informação de que 210 pessoas estavam ali hospedadas. A unidade hoteleira não recebeu qualquer seleção nacional que participa no Campeonato do Mundo de futebol mas está registada como um hotel oficial para a receção de espetadores que viagem até à Rússia para acompanhar a competição desportiva.

Na fase de grupos, o Brasil e a Suíça já disputaram uma partida no Estádio de Rostov, a cerca de seis quilómetros do hotel. O Uruguai-Arábia Saudita, o Coreia do Sul-México e o Islândia Croácia também decorreram naquele estádio.

A próxima partida agendada para aquele local acontece a 2 de julho, numa partida dos oitavos de final entre o primeiro classificado do grupo G e o segundo classificado do grupo F.

