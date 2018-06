PS, PSD, Câmara de Lisboa e freguesias alvo de buscas por suspeitas de corrupção

A Comissão Distrital de Lisboa do PSD e a Concelhia de Lisboa do PS estão a ser alvo de buscas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ), avança a revista Sábado.

Em causa estão suspeitas de corrupção em contratação de pessoal e adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos. Um email anónimo de circulação restrita de 2017 constitui uma das suspeitas. Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD que controla empresas que ganharam várias adjudicações diretas de autarquias do PSD e PS, é um dos principais visados. Fonte oficial do PS confirmou que a PJ e o Ministério Público se deslocaram esta manhã à sede do partido e à concelhia de Lisboa.

O PS colaborou em tudo o que lhe foi solicitado pelas autoridades”, referiu à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

A operação estende-se também aos serviços centrais da Câmara Municipal de Lisboa, nos serviços de Urbanismo da autarquia, no Campo Grande, três juntas de freguesia — Areeiro, Santo António e Estrela — e outras cidades do país. Estas três freguesias adjudicaram empresas de militantes do PSD. O valor das avenças ultrapassa um milhão de euros, revelou o Observador em julho do ano passado. O presidente da junta do Areeiro, Fernando Braamcamp, gastou 596.982 euros. O presidente da junta de Santo António, Vasco Morgado, 149.776 euros. E o presidente da junta da Estrala, Luís Newton, pelo menos, 303.521 euros. O Ministério Público confirmou que estava a recolher elementos, na sequência da notícia do Observador.

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp (PSD), confirmou que foi avisado pelo tesoureiro da autarquia de que a PJ estava na junta “a ver contratos”. “Estou agora a dirigir-me para lá. A documentação é pública, não há nada a esconder”, disse, às 10h15.

Continuar a ler