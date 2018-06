Queiroz volta a responder a Quaresma: “Não é qualquer burro que me dá um coice”

Continua a troca de bocas entre Carlos Queiroz e Ricardo Quaresma. Tudo começou com as declarações do treinador iraniano após a eliminação às mãos de Portugal e da resposta imediata de Quaresma. Queiroz voltou à carga, Quaresma não fez por menos e, desta feita, o último tiro foi dado por Queiroz. “Não é qualquer burro que me dá um coice”, atira o treinador, em mensagem partilhada no Facebook.

Leia a publicação na íntegra:

Quaresma tem razão. Também no meu mundo e cultura, aos burros o que é dos burros (dar coices), aos Ciganos o que é do grande e nobre Povo Cigano (nomeadamente a bravura e hombridade). Quaresma escolheu e acha-se no direito de dar coices no meio de um par de trivelas. Faltou-lhe a bravura e hombridade para explicar de que forma, no exercício da minha função de selecionador do Irão, faltei ao respeito para com os Portugueses. Como se conclui facilmente, Deus é grande e até os coices dos burros chegam ao céu. Recomendo, vivamente, que Quaresma se informe junto de João Pinto sobre quem é Carlos Queiroz, como ajudei muitos jogadores da Seleção a aprender o Hino Nacional, ou como trabalhei ao longo de 12 anos, pela Federação e pelo País, para criar muitas das condições para que hoje possa, com os seus colegas, envergar da melhor forma a camisola de Portugal. A ignorância não ofende e não é qualquer burro que me dá um coice. Votos de grandes trivelas. E a melhor sorte para Portugal.

Carlos Queiroz

De recordar que, já durante esta quarta feira, Quaresma tinha respondido à entrevista de Carlos Queiroz ao Público, onde afirmava que “se todos os treinadores que ele teve falassem dele ficariam alguns anos a falar, todos, desde o Sporting ao FC Porto”. Quaresma não gostou e quis dar o assunto por encerrado. No Instagram, o jogador do Besiktas partilhou um meme onde é possível ler “já chega, o que interessa agora é o Uruguai”, e declarou estar “habituado a sofrer de preconceito ao longo da vida”. “Se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu”, escreveu Quaresma, em alusão à entrevista de Queiroz, que não fez a vontade ao extremo português e não deixou o assunto morrer. Resta perceber se Quaresma o fará ou se teremos nova resposta do número 20 da Seleção.

