Rui Rio vai hoje para Luanda para se encontrar com o Presidente angolano

Rui Rio vai esta quarta-feira para Luanda, uma viagem que antecede a visita do primeiro-ministro a Angola — que se deverá realizar em julho. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias e confirmada pelo Observador junto de fonte ligada à direção do partido. O líder do PSD vai hoje para Angola, juntamente com Tiago Moreira de Sá, presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD, e regressa já na sexta-feira.

O encontro com o Presidente de Angola, João Lourenço, está marcado para amanhã, quinta-feira, e realiza-se nesta altura porque “surgiu a oportunidade”. “O PSD sempre teve uma boa relação com Angola e tem acompanhado tudo o que se tem passado”, adiantou a mesma fonte.

Recorde-se que as relações entre Portugal e Angola arrefeceram devido à polémica em torno do ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, no âmbito da Operação Fizz — o processo de Manuel Vicente foi enviado para Angola em maio.

Rui Rio tem ainda “outros encontros” agendados, mas não foi possível obter mais informações sobre os mesmos.

