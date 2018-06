Serviços mínimos. Professores vão recorrer da decisão do colégio arbitral

Convocar serviços mínimos para a greve é “inaceitável” e os professores vão interpor recurso dessa decisão do colégio arbitral no Tribunal Central Administrativo. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, fez o anúncio em conferência de imprensa, minutos depois de os sindicatos terem recebido a resposta do colégio arbitral sobre o pedido de aclaração. E o a missiva dizia, explicou Nogueira, é que no acórdão não há ambiguidades para esclarecer, logo o colégio arbitral não tem quaisquer esclarecimentos a prestar aos professores.

Esta terça-feira, o colégio arbitral decidiu que estão em causa necessidades sociais impreteríveis e, assim, os professores estão obrigados a garantir as notas aos alunos do 9.º ano e do 11.º e 12.º— os únicos anos para os quais o Ministério da Educação pretendia convocar serviços mínimos. No mesmo dia, a Fenprof anunciou não aceitar a decisão do colégio arbitral e requereu a aclaração do acórdão. A resposta chegou esta quarta-feira de manhã, quando as dez estruturas sindicais que convocaram a greve às avaliações se encontravam reunidas para iniciar a conferência de imprensa.

Embora não tenha divulgado a resposta recebida do colégio arbitral, Mário Nogueira leu algumas passagens aos jornalistas. O juiz presidente terá respondido que nenhum ponto do acórdão padece de ambiguidades ou obscuridades, nem tampouco há passos inteligíveis no documento. Assim, não há nada a aclarar sobre a decisão.

Perante esta resposta, os professores darão o passo seguinte. Uma vez que a decisão do colégio arbitral é equivalente à de um tribunal de primeira instância, os sindicatos vão interpor recurso no Tribunal Central Administrativo. Mas dificilmente a decisão chegará a tempo de fazer diferença na greve que decorre até 13 de julho.

Carreira congelada: o impasse com o governo

Embora não seja a única reivindicação dos professores, a recuperação do tempo em que as carreiras dos docentes estiveram congeladas já se tornou a principal bandeira da luta do atual ano letivo. Em dois períodos diferentes, as progressões na carreira — que significam também aumentos salariais — estiverem congeladas. Primeiro entre 2005-2007 e depois entre 2011-2018, os anos da estada da troika em Portugal.

A 1 de janeiro de 2018 a carreira dos professores, tal como a de outros funcionários públicos, foi descongelada e o tempo voltou a contar para progressão daquele momento para a frente. O que os professores pretendem agora é que os 9 anos, 4 meses e 2 dias sejam reconhecidos e que, de forma faseada, os docentes possam recuperar esse tempo para progredir na carreira e verem os seus salários aumentar.

A proposta do Ministério da Educação é de recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias. O impasse instalou-se e a negociação não voltou a avançar.

Mexer na reforma é um caminho possível

Esta quarta-feira, em entrevista publicada no Jornal de Negócios, a secretária de Estado Adjunta e da Educação mantém a proposta sobre a contagem do tempo de serviço, mas admite “como caminho possível” mexer na idade da reforma dos professores, embora o assunto não esteja em cima da mesa.

“É um caminho possível, mas neste momento não é o que está em cima da mesa. Por circunstâncias várias não foi essa a proposta a que o Governo chegou. É, em abstrato, um caminho possível. O envelhecimento do corpo docente é algo que preocupa o Ministério da Educação”, disse Alexandra Leitão.

