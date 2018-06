Sporting. Gelson e Bruno ponderam voltar, Leão estuda hipótese, William e Dost podem ser vendidos

Os novos elementos no comando do Sporting após a destituição do Conselho Diretivo em Assembleia Geral, nomeadamente Sousa Cintra enquanto líder cooptado da SAD no lugar retirado a Bruno de Carvalho, têm colocado grande parte das atenções no futebol em dois grandes temas: a questão do treinador, que não será Sinisa Mihajlovic; e nos jogadores que rescindiram de forma unilateral contrato com os leões nas últimas semanas. E já existem algumas boas notícias sobre o último tema.

De acordo com informações confirmadas pelo Observador esta quarta-feira, existem dois jogadores, para já, que deram sinal de poderem recuar na intenção de apresentarem a revogação do seu vínculo: Gelson Martins e Bruno Fernandes, que estão nesta altura a disputar o Campeonato do Mundo na Rússia, mostraram disponibilidade para se sentarem à mesa com os responsáveis verde e brancos no final da competição e analisarem a melhor forma de contornar o problema. Além destes, Rafael Leão também se encontra a estudar essa possibilidade de voltar atrás, depois de ter sido dado como certo no Benfica.

Depois, existem outros casos de elementos que, não abdicando da intenção de sair do Sporting, admitem poder tentar chegar a acordo para uma saída que consiga ser benéfica para todas as partes. Nesta situação encontram-se Bas Dost, que terá recebido abordagens de Espanha e da Alemanha além de um recente interesse de um conjunto da Turquia; Battaglia, que já depois de ter apresentado a rescisão teve uma proposta inferior a dez milhões de euros que chegou a Alvalade e foi recusada; e, ainda por confirmar, William Carvalho, internacional português que considera que o seu percurso nos leões chegou ao fim mas que estará disposto a encontrar uma plataforma de entendimento para deixar cair a rescisão, ser vendido e resolver o problema. As situações de Daniel Podence (que pode ficar no clube) e Rúben Ribeiro também serão resolvidas, ou não, nos próximos dias.

Em relação a Rui Patrício, como o Observador explicou ontem, a situação é diferente: os leões preparavam-se para dar entrada na FIFA com um pedido de indemnização de 54,7 milhões de euros mas conversas entre o agente Jorge Mendes e intermediários em nome do Sporting acabaram por trazer a questão de novo para o ponto de partida, quando o Wolverhampton, que entretanto já assinou contrato com o guarda-redes. Assim, o conflito entre as duas partes poderá ficar solucionado com o pagamento por parte dos ingleses de 18 milhões de euros, valor da última oferta feita pelo conjunto que subiu à Premier League.

No que toca ao treinador, e até agora, a única certeza que existe é a vontade de rescindir contrato com Sinisa Mihajlovic, técnico que assinou contrato com o Sporting cinco dias antes da Assembleia Geral que destituiu o Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho, alegando o período experimental para não ter de pagar qualquer compensação ao antigo treinador do Torino. Nos últimos dias foram saindo alguns nomes na imprensa, como Inácio, Carlos Queiroz ou Carlos Carvalhal, e o Correio da Manhã avançou mesmo que o atual diretor geral seria já a solução escolhida. Ainda não existe uma decisão final sobre o tema e o Observador sabe que chegaram inclusive a existir abordagens exploratórias com outras opções no estrangeiro, embora seja provável a manutenção de alguém com o perfil de Inácio, que conhece bem o clube e o momento que atravessa.

