Sporting vence jogo 4 da final e tudo será decidido na ‘negra’. Só há campeão no próximo sábado

O Sporting foi ao Pavilhão da Luz vencer o Benfica nas grandes penalidades e conquistar uma preciosa vitória no jogo 4 da final, que deixa tudo adiado para o derradeiro encontro. Os leões estiveram a vencer por 4-1, deixaram-se empatar a cinco golos, mas, nas grandes penalidades, levaram a melhor e conquistaram a segunda vitória nesta final. O campeão nacional de futsal será decidido no jogo 5, no Pavilhão João Rocha, no próximo sábado (16h45).

Foi mais um jogo de loucos entre Benfica e Sporting, depois do polémico jogo 3 (os benfiquistas venceram por 9-6, depois de estarem a perder por 5-2, num encontro com três jogadores expulsos nos leões, para além do treinador Nuno Dias), com a vitória, desta feita, a sorrir à equipa de Nuno Dias.

Fernandinho adiantou as águias no marcador, logo aos dois minutos, mas Cardinal rapidamente repôs a igualdade, um minuto depois. Seguiu-se uma avalanche de golos leonina, com Caio Japa (11′), Cardinal (13′) e Dieguinho (17′) a colocarem o Sporting a vencer por 4-1. Antes do intervalo, Deives reduziu para 4-2 e deu esperança ao Benfica.

Os encarnados vieram para o segundo tempo com tudo e Fernandinho bisou no encontro (28′), antes de Divanei fazer o 5-3 (31′). O Benfica não desistia e Fernandinho faria mesmo o terceiro da sua conta pessoal (36′), abrindo espaço para o golo de Raul Campos, no último minuto do tempo regulamentar, que daria o empate aos encarnados (5-5).

No prolongamento não houve golos, mas houve defesas e nervos de aço. Nervos esses que só aumentaram, já que, com 5-5 no final do prolongamento, tudo se resolveu nas grandes penalidades. Aí, Diogo marcou para o Sporting, Fernandinho falhou, Pany Varela converteu e Bruno Coelho falhou. O Sporting venceu e tudo ficou adiado para o Pavilhão João Rocha, no próximo sábado, às 16h45.

