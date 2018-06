Tenista João Domingues apura-se para os quartos de final em Milão

O português João Domingues, 258.º do ‘ranking’ mundial de ténis, apurou-se hoje para os quartos de final do torneio de Milão, da categoria challenger, ao bater o italiano Lorenzo Giustino, 266.º jogador do mundo. O tenista, terceiro português mais bem classificado no ‘ranking’, venceu o italiano em uma hora e 37 minutos, pelos parciais de 7-6(7-4) e 6-2.

Na próxima ronda, o atleta luso defronta o sérvio Laslo Djere, 101.º da hierarquia mundial, que se apurou para os ‘quartos’ ao bater o espanhol Zapata Miralles em uma hora e 21 minutos, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Os portugueses Pedro Sousa e João Monteiro, que também competem no torneio em Milão, disputam na quinta-feira, frente aos italianos Federico Gaio e Gianluca Mager, o acesso aos quartos de final.

