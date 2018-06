Ameaça de bomba em centros comerciais em Samara, na Rússia

Três centros comerciais na cidade russa de Samara foram evacuados esta quinta-feira, depois de terem sido recebidas ameaças de bomba pelo telefone.

A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita media locais. Os serviços de emergência e as autoridades locais ainda não confirmaram as informações. No entanto, de acordo com a informação dos media locais, no local estão cães pisteiros.

A cidade de Samara foi palco de quatro jogos da fase de grupos do Mundial de Futebol, incluindo um jogo esta quinta-feira, entre a Colômbia e o Senegal. A Arena de Samara ainda acolherá um jogo dos oitavos de final, entre o Brasil e o México, e um último nos quartos de final.

Não é a primeira vez que surgem ameaças de bomba durante este Mundial. A Reuters relembra que na manhã desta quarta-feira houve uma ameaça em Rostv-on-Don, que levou à evacuação de vários bares e restaurantes, mas tudo não passou de falso alarme.

