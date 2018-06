Belenenses sai do Restelo e passa a jogar no Jamor

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, confirmou esta quinta-feira que o clube passará a jogar no Estádio Nacional na próxima época. Na razão da mudança, diz Rui Pedro Soares, está o facto de a SAD ter sido “despejada” do Estádio do Restelo pela direção do clube.

“É por todos conhecido que em fevereiro passado fomos surpreendidos por uma carta da direção do clube a despejar-nos do Estádio do Restelo. Portanto na próxima época vamos jogar no Estádio do Jamor. É com muita pena que transmito isso aos adeptos do Belenenses, mas não é surpresa nenhuma”, declarou o presidente da SAD em conferência de imprensa, citado pelo Correio da Manhã.

“Como calcula a notícia de que o Belenenses, ao fim de mais de 60 anos, não vai jogar no Restelo é uma notícia brutal e nós, quando fomos surpreendidos com essa decisão da direção do clube, ficámos em estado de choque”, confessou Rui Pedro Soares, dizendo que espera que o clube regresse rapidamente ao Restelo.

Já o presidente do clube, Patrick Morais de Carvalho, declara que tem “o coração a sangrar” perante a possibilidade de o Belenenses sair do Restelo. Contudo, culpa a SAD por essa hipótese: “Acredito que o plano da Codecity passa por levar o Belenenses para fora do Restelo”, disse esta quinta-feira ao Record. Na base destas declarações está o facto de, afirma, a SAD não ter estado presente em nenhuma das reuniões marcadas com a comissão de negociações para chegar a entendimento entre as duas partes, SAD e direção do clube.

