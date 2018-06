Benfica apresenta os novos equipamentos no arranque da pré-época

O Benfica divulgou no seu Facebook fotografias de jogadores com os novos equipamentos da época 2018/2019. Jonas, Filip Krovinovic e Jardel foram os jogadores escolhidos para mostrar aos adeptos o novo equipamento principal.

O grupo está de volta para fazer história com a nova camisola! ????????adidas Football #HereToCreate #CarregaBenfica ????➡️ http://bit.ly/f-CamisolaPrincipalBenfica1819 — Products shown: Camisola Principal 18/19. Posted by Sport Lisboa e Benfica on Thursday, June 28, 2018

A grande surpresa vem do equipamento secundário do clube da Luz. O novo equipamento alternativo dos jogadores de Rui Vitória será todo branco com uma uma linha vermelha na gola e com os calções cinza.

A nossa nova Camisola Alternativa. ???? Veste-a com orgulho! ????adidas Football #HereToCreate #CarregaBenfica ⚪⚫ ????➡️… Posted by Sport Lisboa e Benfica on Thursday, June 28, 2018

Início da pré-época

Os encarnados arrancam esta quinta-feira os trabalhos no Estádio da Luz, onde irão treinar e preparar o estágio que se aproxima. O Benfica vai estagiar em Troia, onde jogará, no Estádio do Bonfim, contra o Leeds United (10 de julho) e com o Vitória de Setúbal (13 de julho).

Segue-se a partida para Inglaterra, onde o Benfica fará a preparação para a International Champions Cup no St. George’s Park, o bastião da seleção inglesa. O primeiro jogo deste torneio será em Zurique, na Suíça, onde as águias defrontaram o Sevilha no dia 21 de julho. No dia seguinte a equipa de Rui Vitória viajará para os Estados Unidos da América, onde irá jogar o segundo jogo do torneio contra o Borussia Dortmund em Pitsburgh, no dia 25 de julho. Três dias depois, a equipa defrontará o heptacampeão italiano, a Juventus, em Nova Iorque.

CALENDÁRIO DA PRÉ-ÉPOCA 2018/19

28 de junho: início dos trabalhos de pré-temporada, no Estádio da Luz.

9 de julho: início do estágio em Troia.

10 de julho: jogo particular com o Leeds United, no Estádio do Bonfim.

13 de julho: jogo particular com o Vitória de Setúbal, no Estádio do Bonfim.

De 15 a 20 de julho: estágio em St. George’s Park, Inglaterra.

21 de julho: início da International Champions Cup. Jogo com o Sevilha, em Zurique (Suíça).

22 de julho: viagem para os Estados Unidos.

25 de julho: jogo com o Borússia Dortmund (International Champions Cup), em Pitsburgo.

28 de julho: jogo com a Juventus (International Champions Cup), em Nova Iorque. Regresso a Lisboa.

As entradas

A perda do campeonato nacional para o rival do Porto levou a administração da SAD do Benfica a aumentar o investimento para a próxima época. Ao todo, para já, o Benfica fui ao mercado buscar oito reforços, no valor total de 13,5 milhões de euros, de acordo com o site Transfermakt.

As exibições de Bruno Varela poderão ter ficado àquem das expectativas do clube da Luz e o clube contratou o guarda redes alemão de origem grega, Odysseas Vlachodimos, ao Panathinaikos de Atenas. O centro da defesa também foi reforçado com a vinda de dois centrais argentinos, Christian Lema (27 anos) e Germán Conti (24 anos). Os reforços defensivos foram fechados com a contratação de Tyronne Ebuehi, lateral direito de 22 anos, que irá competir pelo lugar agora ocupado por André Almeida.

Os encarnados, conhecidos pela sua qualidade ofensiva, não deixaram os terrenos mais avançados sem reforços. Dos jogadores que ingressaram neste reforço ao clube da luz, destaca-se Facundo Ferreyra. O argentino de 27 anos que jogava no Shaktar de Paulo Fonseca na época anterior era um desejo antigo dos encarnados que se concretizou a custo zero.

Não foi o único a reforçar o ataque. Com ele veio também aquele que é, até ao momento, o jogador mais caro deste defeso dos encarnados, Nicolás Castillo, avançado chileno de 25 anos, que veio do Pumas por 7 milhões de euros. O Benfica contratou também dois jogadores no campeonato português, Chiquinho, de 22 anos, vindo da Académica de Coimbra e João Amaral, avançado do Vitória de Setúbal.

As saídas

No sentido inverso rumaram, até à data, sete jogadores. O Benfica voltou a encaixar 15 milhões de euros na venda de um jogador da sua formação. Desta feita, foi a vez de João Carvalho. A jovem promessa da Academia do Seixal transferiu-se para o Nottingham Forest. Outro dos jogadores formados no clube a abandonar o plantel de Rui Vitória foi André Horta, que se mudou para Los Angeles, depois de uma época emprestado ao Braga.

Diogo Gonçalves, Talisca e Raúl Jiménez sairam por empréstimo e Bryan Cristante acabou por se transferir para o Atalanta.

Continuar a ler